Doppio incidente sul raccordo: lunghe code

Ben due incidenti nello stesso punto e nel giro di pochi minuti: coinvolti un tir e due automobili, di cui una si è ribaltata, all’altezza di Madonna Alta. Per fortuna non ci sono feriti gravi, ma la strada è bloccata, direzione nord. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e ambulanza.

Code nonostante il coprifuoco

Il doppio schianto, nel giro di pochi minuti, quando erano da poco trascorse le 22, in direzione Nord, verso Corciano. La strada è rimasta bloccata per quasi due ore e per fortuna che – causa lockdown e coprifuoco – le auto che sopraggiungevano erano pochissime. Eppure si sono formate lunghe code, con molte vetture che hanno effettuato marcia indietro per uscire a San Faustino.

Il video

Cosa è successo

La dinamica è ancora da chiarire, sta di fatto che ai soccorritori si sono presentate una Alfa Giulietta bianca schiacciata contro le pareti della galleria dopo lo scontro con un tir e un’altra vettura, anch’essa di colore bianco, ribaltata poco oltre, proprio all’altezza dello svincolo di Madonna Alta. Inevitabile pensare che, oltre alla velocità, abbiano influito sul sinistro il vento forte e il fondo scivoloso della strada.

Immagini Alessia Bragiola, per gentile concessione