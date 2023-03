Due persone investite nei pressi dell’Obelisco

Incidente stradale nel primo pomeriggio di lunedì in via Lattes, all’altezza dell’attraversamento pedonale prossimo all’obelisco ‘Lancia di luce’. Un’autovettura Fiat Panda condotta da una donna ternana di 32 anni, ha impattato contro due persone intente ad attraversare la strada: la 47enne D.Q.C. e il 41enne A.Q.C., entrambi di origini colombiane. Soccorsi, sono stati trasportati dal 118 all’ospedale di Terni e le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale ternana con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti.

