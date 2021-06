E45, autocarro finisce nella scarpata a Bosco

Incidente stradale nel pomeriggio di lunedì lungo la superstrada E45, direzione nord, nel territorio comunale di Perugia poco oltre lo svincolo di Bosco. Il punto è interessato da alcuni lavori di rifacimento dell’asfalto, con tanto di scambio di carreggiata. Si tratta di un sinistro autonomo in seguito al quale il conducente del veicolo è rimasto ‘incastrato’ all’interno, pur cosciente e in discrete condizioni di salute. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco perugini, gli operatori del 118, uomini Anas e agenti della polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità: chiusura provvisoria in entrambe le direzioni con deviazioni attivate agli svincoli di Resina in direzione sud e Bosco in direzione nord.

