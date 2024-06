E45, carrozziere travolto e ucciso dal furgone di un corriere

Non si ferma la scia di sangue sulle strade dell’Umbria: un nuovo incidente mortale si è infatti verificato nella mattinata di mercoledì, intorno alle ore 11, lungo la superstrada E45 all’altezza di Sant’Egidio (Perugia), in direzione Cesena. A perdere la vita è stato un carrozziere 59enne originario di Assisi, Ennio Verducci, investito dal furgone di un corriere – secondo le prime informazioni – mentre stava prestando soccorso ad un mezzo in panne. L’uomo, residente a Palazzo di Assisi, lavorava per una ditta di Bastia Umbra. Inutili i tentativi di rianimazione messi in atto dagli operatori sanitari del 118, visto che è deceduto sul colpo. Sul posto anche la polizia Stradale, i vigili del fuoco di Perugia e gli operatori dell’Anas per regolare il traffico, che ha inevitabilmente ha riportato forti ripercussioni. Sono in corso indagini sull’esatta dinamica dell’incidente. La salma del 59enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria di Perugia per gli accertamenti medico legali ritenuti necessari. Disposto il sequestro del veicolo che lo ha investito. La notizia della scomparsa di Ennio Verducci ha presto raggiunto i tanti che lo conoscevano, i familiari, i colleghi, gli amici, destando profondo cordoglio per la perdita di un uomo stimato e benvoluto.

Sull’accaduto i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia hanno diffuso una nota: «La centrale è intervenuta tempestivamente, su richiesta del 118, per un grave incidente stradale avvenuto sulla quattro corsie in direzione Cesena, nei pressi dell’uscita di Sant’Egidio. Un operatore del soccorso stradale privato, impegnato nelle operazioni di assistenza, è stato investito in pieno da un furgone di un corriere. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, l’operatore è purtroppo deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate».

«Con profonda tristezza e commozione, esprimo a nome mio e dell’intera comunità il nostro più sentito cordoglio per la tragica perdita di Ennio Verducci, avvenuta oggi durante lo svolgimento del suo lavoro», si legge in una nota della sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi. «In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con affetto attorno alla famiglia, agli amici e ai colleghi. Ribadiamo con fermezza il nostro impegno che sarà propositivo e concreto, sul tema la sicurezza sul lavoro, affinché tragedie come questa non abbiano più a ripetersi. La sicurezza e la dignità dei lavoratori saranno sempre la nostra priorità».

