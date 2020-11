Incidente a Corciano: E45 bloccata verso Foligno

Fin dalle 8 di mercoledì mattina sono arrivate segnalazioni di traffico bloccato da Corciano direzione Perugia. Non se ne capiva il motivo e la nebbia di certo non aiutava. Intorno alle 9 la conferma, con la comunicazione ufficiale dei vigili del fuoco e di Anas.

Tamponamento a catena

Il blocco alla circolazione era provocato da un incidente stradale lungo la superstrada Perugia-Bettolle, in direzione Perugia, all’altezza dello svincolo di Corciano. Il sinistro – si apprende dalla Polstrada – ha coinvolto ben cinque veicoli ma il bilancio – fortunatamente – non è grave: si registrano alcuni feriti lievi, soccorsi dagli operatori del 118. Pesanti invece le ripercussioni sulla viabilità- Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Stradale di Perugia per i rilievi e la gestione della viabilità – la strada è stata rapidamente riaperta – e con loro i vigili del fuoco del comando perugino e i sanitari.