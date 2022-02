Una persona è morta all’alba di sabato 26 febbraio in un incidente stradale sulla E45, all’altezza di Lidarno, in direzione nord. Secondo quanto riferisce la Polizia stradale di Perugia, il conducente di una Nissan Micra, un 61enne del posto, è uscito dall’Autogrill dopo una sosta, ma in direzione contraria. Si è poi fermato sulla careggiata spegnendo i fari ed è stato investito da una station wagon che procedeva nella direzione opposta. L’impatto è stato fatale.

