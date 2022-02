Esce dall’area di sosta e imbocca contromano E45: morto nel frontale

Un uomo di 61 anni – Giuliano Zappacenere – è morto all’alba di sabato 26 febbraio in un incidente stradale accaduto lungo la superstrada E45, all’altezza di Lidarno (Perugia), in direzione nord. Secondo quanto riferisce la polizia Stradale di Perugia, l’uomo – al volante di una Nissan Micra – è uscito dall’Autogrill dopo una sosta, ma in direzione contraria. Pochi istanti e lo schianto frontale con una station wagon Bmw che sopraggiungeva, il cui conducente è stato trasportato in ospedale dal 118: le sue condizioni, tuttavia, non preoccupano. Per Giuliano Zappacenere, originario di Ponte Valleceppi e residente a Ramazzano, non c’è stato nulla da fare e inutili si sono rivelati i soccorsi prestati dai sanitari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Stradale perugina per svolgere i primi accertamenti e ricostruire la dinamica del sinistro. Dell’accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria, nella persona del pm Mara Pucci, per tutte le determinazioni del caso. Il 61enne, che nella vita lavorava come camionista, lascia la moglie e una figlia.

