E45: giovane incinta e ferita trovata all’alba sull’asfalto

Sono in corso indagini a tappeto da parte dei carabinieri della Compagnia di Todi, coordinati dal comandante Luigi Salvati Tanagro, per capire cosa sia accaduto ad una giovane di origini magrebine e in stato di gravidanza – residente da tempo in Italia, in particolare a Collazzone (Perugia), e coniugata -, trovata all’alba di sabato distesa lungo la superstrada E45 all’altezza dello svincolo di Marsciano.

I soccorsi

Solo per miracolo la giovane non è stata investita da uno dei mezzi in transito e immediato è scattato l’allarme che ha consentito di soccorrerla. I sanitari del 118 dell’ospedale di Pantalla l’hanno trasportata al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia dove le sarebbero state riscontrate alcune fratture: in seguto agli accertamenti è stata ricoverata nel reparto di ortopedia. Non sarebbe sin qui emersa la necessità di approfondimenti medici sul suo stato di gravidanza. In queste prime fasi d’indagine, la ragazza non sarebbe stata ancora in grado di riferire cosa le sia accaduto. Fra le ipotesi al vaglio, quella che sia precipitata dal cavalcavia. Ma non è l’unica.

Articolo in aggiornamento