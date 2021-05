Incidente stradale autonomo lungo la carreggiata nord della E45, nel primo pomeriggio di venerdì, all’altezza dello svincolo Casalina in provincia di Perugia. Il bilancio è di una persona – si tratta di un giovane – rimasta ferita, soccorsa dal 118 e trasportata in ‘codice giallo’ in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero fortunatamente gravi. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale per regolare la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro.

