E45, incidente tra camion e furgone: disagi per il traffico

Incidente senza gravi conseguenze lunedì mattina lungo la E45 – ss3bis Tiberina – all’altezza dello svincolo per la Perugia-Bettolle, in direzione Terni al km 70. A causare una lunga coda (diversi chilometri) è stato un sinistro tra un camion ed un furgone: da una prima ricostruzione il primo avrebbe stretto inavvertitamente il secondo verso lo spartitraffico, con stop della circolazione; problemi anche per i veicoli provenienti dall’area di Ospedalicchio e Foligno vista la difficoltà nell’immettersi sull’arteria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e l’Anas per la gestione della viabilità. Non risultano feriti.

