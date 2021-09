E45, sbanda e ‘sale’ sul new jersey: chiusa per ore la superstrada

Superstrada E45 chiusa per ore, nella notte fra lunedì e martedì, a causa dell’incidente stradale autonomo accaduto intorno alle ore una, all’altezza di Pantalla (Perugia). Un mezzo pesante, dove c’è lo scambio di carreggiata per i lavori di manutenzione stradale in corso, è finito contro il new jersey e quindi ‘a cavallo’ delle due carreggiate. All’origine del sinistro potrebbe esserci una distrazione o un colpo di sonno da parte del conducente dell’autoarticolato – un uomo di nazionalità italiana – che è stato trasportato in ospedale e, fortunatamente, non ha riportato conseguenze gravi. Di fatto la superstrada è rimasta chiusa, nel tratto interessato dall’incidente, fino alle ore 4.20 circa: precedentemente gli agenti della polizia Stradale di Todi, intervenuti anche con il dirigente Valter Gramaccia, hanno applicato le necessarie deviazioni alla viabilità. Sul posto si sono portati anche gli operatori del 118 ed i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per riuscire a rimuovere il mezzo pesante dalla strada.

