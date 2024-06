E45: tir sbanda e perde il carico. Danni e disagi nel Perugino – Le foto

Incidente stradala autonomo, sabato mattina, per un autoarticolato che procedeva lungo la superstrada E45. Il conducente del mezzo pesante ne ha perso il controllo all’altezza del chilometro 76+000 – fra Ponte Felcino e Ponte San Giovanni (Perugia) in direzione Terni – intraversandosi e finendo fuori strada. All’origine del sinistro potrebbe esserci un guasto. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, gli agenti della polizia Stradale e gli operatori Anas, con la strada che è stata temporaneamente chiusa per procedere al recupero dei materiali dispersi – fra cui anche alcuni biliardi – e del mezzo pesante.

LA FOTOGALLERY