Incidente stradale lungo la superstrada E45 intorno alle ore 19 di giovedì, poco oltre lo svincolo di Pontenuovo di Torgiano in direzione Perugia. Il sinistro ha coinvolto un’autovettura e due furgoni ed il bilancio riferito dai vigili del fuoco è di tre persone rimaste ferite. Sul posto, oltre agli operatori del 115 di Perugia, sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia Stradale. Necessaria l’autogru per rimuovere i mezzi incidentati. Significativi i disagi per la viabilità.

