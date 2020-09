Auto contro camion: Valfabbrica dice addio a Edoardo Ceccarani

Grave incidente stradale nel pomeriggio di giovedì lungo la strada statale 318 di Valfabbrica, poco prima delle ore 16. Un’auto si è scontrata contro un camion mentre procedeva in direzione Perugia. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco di Perugia e la polizia Stradale per effettuare i rilievi e gestire la viabilità.

Ragazzo sportivo

A perdere la vita Edoardo Ceccarani, 30 anni, di Valfabbrica e residente proprio nei pressi del luogo dove è avvenuto il sinistro. Il suo cuore ha smesso di battere al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia – dove era arrivato in ‘codice rosso’ con un politrauma – mentre i medici stavano provando a salvargli la vita. Sgomento in città. Edoardo, ragazzo solare e amante dello sport, era molto conosciuto e benvoluto da tutti. Il giovane – molto conosciuto e stimato – lavorava come agente immobiliare e svolgeva l’attività di personal trainer presso una palestra di Gubbio. Profondo il cordoglio nella comunità di Valfabbrica per la tragedia: in tanti hanno espresso il proprio cordoglio ai familiari ed agli amici del 30enne.