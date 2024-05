Elezioni Acquasparta: Claudio Ricci sfida Giovanni Montani

Sono state presentate le liste dei candidati sindaco e dei consiglieri comunali dei 60 comuni al voto in Umbria per le elezioni amministrative dei prossimi 8 e 9 giugno, giorni in cui si voterà anche per le Europee. Acquasparta torna al voto con due candidati che si contendono la fascia tricolore: Giovanni Montani, sindaco uscente, sostenuto dalla lista ‘Siamo con Giovanni Montani’ e Claudio Ricci sostenuto dalla lista ‘Fare Comune’.

Le liste

Per il candidato sindaco Giovanni Montani, nella lista ‘Siamo con Giovanni Montani’ ci sono: Federico Regno, Francesco Bertoldi, Laura Pecorari, Sara Marcucci, Massimo Speranti, Monica Raggi, Francesca Carnevalini, Teresa Lucio, Fabrizio Leonelli, Elisa Tromboni, Pierluigi Manni, Guido Morichetti.

Per il candidato sindaco Claudio Ricci, nella lista ‘Fare Comune’ ci sono: Antonella Rivelli, Corrado Bellucci, Letizia Galli, Romano Bevenuto, Ewa Monica Wandzelis, Matteo Barchini, Annalisa Consigli, Franco Gigli, Elisa Ciribuco, Alberto Frasca, Michele Fidati, Sirio Bartolucci.