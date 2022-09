Prosegue il ‘tour’ dei leader politici in Umbria in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Il leader della Lega Matteo Salvini sarà a Terni giovedì sera all’hotel Garden per incontrare cittadini ed imprenditori e «confrontarsi sul programma di governo». L’evento inizierà alle 20.45 nella struttura ricettiva di via Bramante. Ci saranno anche i candidati leghisti per l’Umbria di Camera e Senato, amministratori del territorio e rappresentanti del partito.

