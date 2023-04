Elezioni Terni: c’è anche un candidato classe 1935. Il più giovane è un 2004

Paolo Biagioli nella lista ‘Kenny Innovare per Terni’, nato il 28 novembre del 1935. Alessandro Marini dei Liberali e Riformisti, 19 anni da compiere il 27 luglio. Sono i due candidati – su un totale di 594 – agli estremi in termini anagrafici tra coloro che sono stati inseriti nelle venti liste per le amministrative comunali di Terni previste tra un mese. Le curiosità non mancano.

TUTTO SULLE AMMINISTRATIVE 2023 A TERNI

LE LISTE A SOSTEGNO DI KENNY

LE LISTE A SOSTEGNO DI MASSELLI

I candidati: i più giovani

La truppa più numerosa è quella che segue Orlando Masselli: sette liste e 206 nomi in ballo. A seguire Stefano Bandecchi con 128 candidati, poi Claudio Fiorelli (94), José Maria Kenny (88), Emanuele Fiorini (32), Silvia Tobia e Paolo Cianfoni, entrambi con 23. Di questi se ne contano poco più di dieci nati dopo il 1° gennaio 2000: il già citato Marini risulta essere il più giovane, stesso anno di nascita per Pierfrancesco Bartola (sempre dei Socialisti e Riformisti). Dopodiché ci sono Maria Chiara Mosca di Alternativa Popolare (2003), Eleonora Galli di Bella Ciao (2003), Elisa Cardinali, Sara Salomoni (2002, entrambe di Terni Civica), Elisa Bravetti, Emanuele Tigri (2001, di Terni Protagonista), Cristiano Serlorenzi (2001, Terni Masselli sindaco), Sara Koci (2001, Kenny Innovare per Terni), Giulio Folletti (2000, Civici Sinistra Verdi), Matteo Massarini (2000, Socialisti e Riformisti), Lucrezia Liberati (2000, Noi con Terni) e Francesco Lorenzo Tardito (2000, FI).

LE LISTE A SOSTEGNO DI FIORELLI

LE LISTE A SOSTEGNO DI BANDECCHI

I meno giovani. Le diverse provenienze

In questo caso il record delle amministrative 2018 spetta ad un candidato di Kenny Innovare per Terni. Si tratta – originario di Narni – dell’87enne Paolo Biagioli, nato nel 1935. Poco dietro c’è un altro esponente della stessa lista, vale a dire il romagnolo di Rimini Paolo Maria Francesco Olivieri: festeggerà 86 anni il prossimo 28 luglio. A seguire Angelo Parca di Alternativa Popolare (classe 1939) e Luigi Bucciarelli (1940), in campo per Terni Protagonista. Diversi i rappresentanti di origine straniere nelle varie liste, come ad esempio Iulian Cantea di Brașov (Romania, FdI). Spazio – giusto per citarne alcuni – anche al brasiliano Nelsimar (detto Leo) Encarnaçao de Souza (Terni Civica), Mirame Andrenomita Cabrera della Repubblica Dominicana (FI), la polacca Mariola Parzych di Chrzanów (M5S), Juan Maria Stoogoro Maldonado Di Patrizi di Santo Domingo (Bella Ciao), Yusmilady Hernandéz Redondo di Cuba (Bella Ciao), l’ucraina Iryna Matchanova di Mykolaiv (Kenny Terni per Innovare), il marocchino Khalid Bokhari di Rabat (Alleanza degli Innovatori), la svizzera Christine Schilling di Bülach (Potere al Popolo) e Maurizio Olindo Marucci di Germiston, Sudafrica (Noi con Terni).

LA LISTA A SOSTEGNO DI TOBIA

LA LISTA A SOSTEGNO DI FIORINI

LA LISTA A SOSTEGNO DI CIANFONI

Ex Fere

Tra i nomi più sorprendenti figura quello dell’ex attaccante della Ternana Riccardo Zampagna, candidato a sostegno di Masselli nella lista Terni protagonista (nel 2018 ci provò con il M5S, fu lanciato come possibile assessore da non iscritto). Non l’unica ex Fera coinvolta. C’è anche l’ex centrocampista Fabrizio Fabris nella lista Terni Masselli sindaco. Sponda Fdi da segnalare la curiosa ‘registrazione’ dell’attuale assessore allo sport: Proietti Trotti Elena detta Elena detta Proietti. In termini di lunghezza difficilmente passa inosservata.