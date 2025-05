La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha celebrato sabato pomeriggio il ritorno del Pd – federazione provinciale di Terni – nella sua ‘storica’ sede di via Mazzini. Una sede di cui il partito aveva perso l’utilizzo e che è stata riacquistata grazie ai contributi – 55 mila euro la somma raccolta – di sostenitori e simpatizzanti.

Prima della segretaria nazionale hanno parlato il segretario comunale Pierluigi Spinelli e quelo provinciale del Pd, Fabrizio Bellini. Spineli in particolare ha ricordato come la comunità Democratica di Terni sia stata segnata negli ultimi anni da due ‘ferite’: «Un’indagine ingiusta che si è conclusa con l’assoluzione di tutti (l’inchiesta della procura di Terni sulla giunta Di Girolamo che ne ha portato alle dimissioni nel gennaio 2018, ndR) e il fatto che questa città sia guidata da un sindaco (Stefano Bandecchi, ndR) non degno di rappresentarne la storia». Di seguito il discorso di Elly Schlein ai presenti e le foto dell’evento.

VIDEO

FOTO