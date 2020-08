Ladri in casa, ma i vicini sventano il furto

Notte movimentata quella fra venerdì e sabato a Ferro di Cavallo di Perugia. In via del Tempo Libero tre malviventi sono entrati in una abitazione vuota (i proprietari erano partiti per le vacanze) per portar via la cassaforte. Per fortuna, i vicini di casa, svegliati dall’allarme, oltre che dal rumore delle mazze di ferro che i tre stavano adoperando per entrare, hanno avvertito la polizia. Sul posto si è portata una volante partita dalla vicina questura, che però non è riuscita a beccare i tre in flagranza di reato: capita la mala parata, infatti, si erano già dileguati.

