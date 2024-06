Esame per la patente ‘in collegamento’: donna denunciata

L’intervento della polizia di Stato, su richiesta, è scattato lo scorso 20 giugno. Teatro, l’ufficio provinciale di Perugia della Motorizzazione Civile dove il personale addetto alla vigilanza aveva segnalato alcuni movimenti ‘sospetti’ di una donna durante l’esame di teoria per il conseguimento della patente di guida. In particolare erano stati percepiti rumori e fruscii, tali da far pensare che la persona in questione fosse collegata via radio con qualcuno all’esterno. E infatti quando la polizia di Stato è giunta sul posto ed ha perquisito la donna, trovandola con due telefoni cellulari e un dispositivo elettronico che, tramite un piccolo foro, consentiva all’esaminanda di riprendere con la telecamera le domande del test e ricevere, tramite l’altro telefono, le risposte ai quiz da un complice, allo stato ignoto. La donna è stata denunciata all’autorità giudiziaria in base alla legge 475 del 1925.

