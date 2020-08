Vacanze e traffico, 157.000 veicoli nel weekend in Umbria

Un fine settimana da bollino ‘rosso’ in tutto il territorio italiano per l’esodo estivo verso le località di vacanza. Trend in crescita anche in Umbria dove, secondo il monitoraggio di Anas, si è registrato un incremento rispettivamente del +3% su Perugia e +10% per l’area del Ternano.

Oltre 150 mila veicoli

La società nel centro Italia – lungo gli itinerari E45, SS3 bis e SS675 che coinvolgono anche Toscana ed Emilia-Romagna – ha registrato la circolazione di 85 mila veicoli nell’area di Perugia e 72 mila per quella di Terni. «Come previsto – sottolinea Anas – dalle proiezioni, le giornate di venerdì 7 e sabato 8 agosto hanno visto aumentare i volumi di traffico complessivamente di circa il 4% rispetto allo scorso fine settimana. Invitiamo i viaggiatori a consultare prima di partire il sito stradeanas.it alla sezione info viabilità/piani interventi».