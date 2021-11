Esplode caldaia nello spogliatoio del campo di calcio: terrore e feriti

Tragedia sfiorata nella prima serata di venerdì – poco prima delle ore 21 – a Casenuove di Magione (Perugia), dove una fuga di gas ha causato l’esplosione di una caldaia nello spogliatoio del campo sportivo, mentre era in corso un allenamento di calcio, L’esplosione ha causato il cedimento strutturale e quindi il crollo parziale dell’edificio. In seguito all’incidente sono rimaste ferite diverse persone. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Castiglione del Lago, dei carabinieri della Compagnia di Città della Pieve e degli operatori sanitari del 118. Il comando provinciale del 115 di Perugia ha inviato sul posto anche il carro crolli con attrezzature specifiche per la ricerca persone e il Niat (Nucleo investigativo antincendio).

Le condizioni dei feriti

Dall’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia informano che sono due le persone che hanno riportato le ferite più serie, si tratta di un 50enne ed un 34enne. Il primo ha ustioni di secondo grado, mentre il secondo ha riportato un politrauma. Le altre persone coinvolte hanno invece avuto conseguenze meno serie. Ma il rischio corso è stato enorme.