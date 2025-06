Intervento dei vigili del fuoco di Foligno nella giornata di giovedì, presso l’ufficio postale centrale della città della Quintana, in via Piermarini, in seguito all’esplosione di un pacco da cui è poi fuoriuscito un liquido non ancora identificato. A riferire l’accaduto è una nota del comando provinciale di Perugia dei vigili del fuoco. «L’intervento – si legge – è stato gestito dal personale specializzato attraverso l’impiego di tecniche Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico) per garantire la massima sicurezza e procedere alla bonifica dell’area interessata». L’accaduto – riferisce sempre il 115 – non ha coinvolto persone.

