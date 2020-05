Esplosione Marghera, un operaio proveniva da Terni

Risiede a Terni – è un cittadino indiano di 33 anni – uno due operai di nazionalità straniera rimasti gravemente feriti venerdì a seguito dell’esplosione e conseguente incendio verificatisi all’interno dell’azienda chimica 3V Sigma di Porto Marghera (Venezia). Il giovane lavora per una ditta ternana che si occupa di elettrosaldature, il suo collega invece risiede in provincia di Padova. Entrambi ustionati, sono stati elitrasportati uno all’ospedale di Verona e l’altro in quello di Dolo (Venezia) e successivamente a Padova. Avrebbero riportato ustioni su oltre il 30% del corpo e si trovano ora ricoverati in terapia intensiva con riserva di prognosi.

La vicinanza della Fim Cisl

La Fim Cisl Umbria esprime «solidarietà e vicinanza alle famiglie dei lavoratori che sono stati coinvolti nell’incidente alla fabbrica 3V Sigma di Marghera. L’incidente ci lascia ancora una volta sgomenti ed addolora tutta la comunità ternana – dichiara la segreteria della Fim Cisl Umbria -. Siamo vicini alle famiglie, agli amici ed ai colleghi dei lavoratori coinvolti. Nella consapevolezza che non basta solo indignarsi, come Fim siamo consapevoli che serve una cultura diffusa che garantisca la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro di tutte le persone. Il diritto alla sicurezza di un lavoratore è un bene assoluto che nessuno può cancellare».