ETC: Agostinelli 9° sul circuito di Misano

Giornata in chiaro-scuro, quella di domenica a Misano, per Luca Agostinelli, il giovanissimo centauro ternano impegnato nell’ETC European Talent Cup. Dopo un sabato ‘super’ con una qualifica da top della categoria, le due gare della domenica hanno ripagato in parte l’impegno e il talento del motociclista del team Pasini Racing, pur con segnali decisamente positivi in vista del prosieguo del campionato. In gara 1 è scattato con una buona partenza, iniziando a lottare per la ‘top five’, ma una scivolata a metà gara lo ha estromesso dalla battaglia per le posizioni di testa. Luca Agostinelli, che non ha fortunatamente riportato conseguenze, si è così presentato al via anche in gara 2 e all’inizio si è trovato di nuovo in lizza per le posizioni che contano. A fine gara ha comunque centrato un onorevole 9° posto, quindi nella ‘top ten’. La scelta di portare a termine gara 2, dopo la caduta in gara 1, lo ha probabilmente portato ad adottare una guida più conservativa per andare a punti ed entrare in classifica. Il rimpianto è così lo ‘zero’ in gara 1 ma anche la certezza che dal prossimo appuntamento, sul circuito portoghese dell’Estoril, inizierà la vera battaglia.

