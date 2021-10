Ex mercato coperto Terni, nuove indagini: focus sull’esterno. Via le auto da mercoledì

Lo scorso agosto il via libera all’accesso all’interno della struttura per la definizione del progetto preliminare con tanto di sopralluoghi ed esecuzione dei sondaggi geotecnici e geognostici, ora il lavoro prosegue sul parcheggio esterno. Novità da mercoledì per piazza del Mercato, in centro a Terni, per il procedimento utile alla riqualificazione dell’immobile. Per tre giorni non sarà possibile sostare con le auto, altrimenti c’è la rimozione forzata.

‘Studio’ da mercoledì a sabato

Martedì il funzionario dell’ufficio viabilità Angelo Porchetti ha firmato il documento per concedere a Superconti Supermercati srl l’occupazione di suolo pubblico con recinzione del cantiere in piazza del Mercato. Motivo? Consentire l’esecuzione di indagini geologiche «di supporto alla riqualificazione dell’immobile». Uno step propedeutico – il secondo dopo quello di agosto – per avere le idee chiare in vista del restyling che avverrà nei prossimi mesi. L’atto transattivo tra le parti è stato sottoscritto il 10 settembre. Nel contempo dentro l’ex mercato i rifiuti sono aumentati.

Niente sosta auto per 86 ore

Per tre giorni e mezzo, a partire dalle 6 di mercoledì mattina, non sarà permesso parcheggiare nell’area. Lo ‘sblocco’ è previsto per le 20 di sabato sera. Nella zona interessata è stata posizionato un documento riguardante la planimetria della piazza ed il numero degli stalli esistenti, 105. Curioso notare come sia specificata la non conformità al Codice della strada della dimensione degli stalli e della larghezza della corsie rispetto alle linee guida della delibera di giunta comunale 417 del dicembre 2015.