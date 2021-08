Ex mercato coperto Terni, via a sondaggi geotecnici e verifiche

Un’autorizzazione per l’accesso per le attività utili a definire il progetto preliminare – dovrà essere presentato al Comune – per il recupero della struttura, valido dal 2 agosto al 1° settembre. Sono scattate martedì mattina i sopralluoghi e l’esecuzione dei sondaggi geotecnici e geognostici all’ex mercato coperto di Terni: si tratta di uno step propedeutico per il completamento dell’accordo transattivo deliberato da palazzo Spada dopo oltre un anno e mezzo di interlocuzioni tra le parti. Si proseguirà per mesi.

LO SCHEMA TRANSATTIVO COMPLETO (.PDF)

Cosa si farà dentro

I tecnici della Superconti Supermercati Terni srl si occuperanno inoltre di verificare i rilievi dei substrati di pavimentazione e dei sottoservizi presenti nella struttura. Tutto ciò entro il 1° agosto, come indicato nel documento – l’accesso è a titolo gratuito – firmato dalla dirigente alle attività finanziarie del Comune, Grazia Marcucci. Come noto il via libera del consiglio comunale alla transazione con la società di Gianni Barbetti: la richiesta della società è del 16 luglio scorso e poco dopo da palazzo Spada è arrivata l’autorizzazione. A seguire in prima linea la vicenda per l’amministrazione è l’architetto Angelo Baroni. Una volta conclusa questa fase, si procederà alle indagini esterne all’edificio.