Faccia a faccia con i ladri in casa: picchiato e rapinato

Paura a Perugia, in particolare nella frazione di Strozzacapponi, dove sabato pomeriggio un residente è stato picchiato da due ladri dopo averli sorpresi nella propria abitazione. A riportare il fatto, martedì, è il quotidiano Il Messaggero in un articolo a firma di Egle Priolo.

Brutta sorpresa

L’uomo era tornato a casa dopo una giornata di lavoro e si stava riposando sul divano, quando è stato svegliato da alcuni rumori sospetti provenienti dalla sua camera da letto. Una volta sveglio – mentre in cucina, in un primo momento ignara di tutto, c’era la moglie – si è trovato di fronte i due malviventi che stavano rovistando nei cassetti. Vistosi scoperti, i due lo hanno quindi aggredito con un paio di pugni, scatenando la reazione dell’uomo. Dopo una breve colluttazione i ladri sono infine scappati. Magro il bottino, visto che avrebbero rubato solo una collanina trovata in camera da letto prima di venire scoperti, mentre la vittima della rapina non avrebbe riportato gravi conseguenze. I due sarebbero entrati forzando una finestra dell’appartamento. Sull’episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri.