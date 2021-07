Falò in spiaggia a Senigallia: multati undici giovani umbri

Un bel falò in spiaggia con tanto di bivacco per la notte: un ‘must’ giovanile, estivo, che però ad undici ragazzi umbri di età compresa fra i 20 e i 26 anni, è costato una salata multa. A seguito dei controlli messi in atto dai carabinieri della Compagnia di Senigallia sabato sera, gli undici giovani tutti provenienti dall’Umbria sono stati trovati in spiaggia, sul lungomare ‘Mameli’. Un raduno vietato dalle norme comunali che impediscono l’accesso all’arenile dalle ore 24 alle 6 del mattino seguente, per ragioni di sicurezza. E addio falò e bivacco.

