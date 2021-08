Famiglia si schianta con l’auto lungo l’A1: 3 feriti in ‘codice rosso’

Serio incidente stradale intorno alle ore 8.30 di domenica lungo il tratto dell’autostrada A1 fra Orvieto e Fabro, in provincia di Terni. Un’auto con a bordo quattro persone – una famiglia della provincia di Milano che stava rientrando dalle vacanze, due genitori e due figli – ha sbandato finendo contro il new jersey. Non risultano altri veicoli coinvolti. Tre delle quattro persone a bordo sono rimaste ferite in maniera seria ma – come riferisce la Stradale di Orvieto – non sarebbero in pericolo di vita. Illeso uno dei due figli. Per trasportare i feriti all’ospedale di Orvieto – tutti in ‘codice rosso’ – sono intervenute due ambulanze del 118. Ad occuparsi della gestione della viabilità e dei rilievi volti a ricostruire la dinamica del sinistro, sono stati gli agenti della polizia Stradale di Orvieto. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento della Rupe e gli operatori di Autostrade per l’Italia. Si segnalano rallentamenti legati anche al traffico del controesodo, piuttosto intenso.

