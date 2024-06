FarmaciaTerni, si cambia: avviso per il nuovo Au

di S.F.

Dopo la controllata Terni Reti (giugno 2023) e la partecipata Asm (maggio 2024), ora è tempo di cambiamenti anche in casa di un’altra società legata al Comune di Terni. Novità in vista per FarmaciaTerni: il sindaco Stefano Bandecchi ha firmato l’avviso per raccogliere le candidature utili alla nomina del nuovo amministratore unico. Motivo? L’organo di amministrazione, presieduto dal numero uno Stefano Minucci, è in scadenza (è in carica dal 1° novembre 2020). Le domande sono da presentare entro il 23 giugno.

GLI INDIRIZZI PER LE NOMINE NELLE PARTECIPATE