‘Fase 2’ Covid, Umbria ‘osservata’ speciale

Il report settimanale sul monitoraggio della ‘fase due’ a poche ore dalle tanto attese riaperture di lunedì. È stato diffuso dal ministero della Salute dall’Istituto superiore di sanità con una classificazione diversa per regione: Lombardia, Molise e Umbria rientrano – come riportano Repubblica e Il Corriere della Sera – nell’ultima categoria, vale a dire con ‘probabilità moderata/alta di aumento di trasmissione e un basso impatto sui servizi assistenziali’.

La specifica



Per quel che concerne l’Umbria la classificazione settimanale è passata da bassa a moderata per un aumento dei casi e «un rischio di trasmissione maggiore di 1, seppur in un contesto ancora con una ridotta numerosità di casi segnalati e che pertanto non desta una particolare allerta». Per quel che riguarda l’incidenza settimanale – contagi su 100 mila abitanti nel raggio di sette giorni – l’Umbria è ad incidenza bassa insieme a Basilicata, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia; è alta invece per Lombardia, Molise, Liguria, Piemonte e provincia di Trento.

Stima indice Rt

La stima di indice Rt – misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva – per l’Umbria è di 1.23, la più alta d’Italia ed è il motivo per il quale è segnalata al livello 3, moderato (in evoluzione). Nessuna allerta segnalata per la resilienza dei servizi sanitari territoriali. I dati più bassi sono per la Basilicata (0.27) e la Sardegna (0.24).«Le misure di lockdown in Italia – la chiusura del report – hanno effettivamente permesso un controllo dell’infezione da covid-19 sul territorio nazionale, pur in un contesto di persistente trasmissione diffusa del virus con incidenza molto diversa nelle 21 Regioni e province autonome».