Umbria, nessun nuovo caso su 1.369 tamponi

Nessun nuovo positivo al Covid in Umbria fra le ore 8 di venerdì e sabato mattina. Il dato è relativo a 1.369 tamponi effettuati (55.170 il totale). Si conferma così un contesto di relativa tranquillità.

101 i casi attuali

In ragione delle 21 guarigioni ulteriori (totale 1.248), scende di altrettante unità il numero degli attuali positivi che ora sono 101 (-21). Per il secondo giorno consecutivo non sono avvenuti nuovi decessi (73 il totale) legati all’epidemia da coronavirus in Umbria.

Ricoveri invariati

Invariati i ricoveri – 27 le persone positive negli ospedali umbri -, terapie intensive comprese (sempre 2 i pazienti ricoverati). In isolamento domiciliare ci sono al momento 632 soggetti (-24) e sempre alle ore 8 di sabato sono uscite dalla ‘misura’ 19.904 persone i tutto (+548).

In arrivo mascherine a prezzo calmierato

In tutto il territorio – l’Umbria non fa eccezione – si è creato il problema delle mascherine a 61 centesimi (50 più Iva) più o meno introvabili. Ci sono novità in arrivo sul tema: «Nelle prossime ore la nostra cooperativa Farmacentro – le parole del vicepresidente di Federfarma Marche, Stefano Golinelli – riuscirà a fornire alle farmacie di Marche, Umbria ed Emilia Romagna un importante quantitativo di mascherine a prezzo calmierato; metteremo infatti a disposizione dei cittadini più di 1.200.000 pezzi di questo articolo fondamentale nell’attuale momento di uscita dall’emergenza. Questo approvvigionamento di mascherine sarà il primo di una serie di forniture, sempre a prezzo calmierato, che verranno assicurate nelle prossime settimane».

Test sierologici e luoghi lavoro, siglato protocollo

Siglato il protocollo sui test sierologici e la misurazione della temperatura – alcune aziende già si erano attivate – nei luoghi di lavoro. «Ora bisogna partire subito con la sperimentazione dei test sierologici e con la misurazione della temperatura corporea in tutti i luoghi di lavoro», evidenziano Vincenzo Sgalla, Angelo Manzotti e Claudio Bendini, i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil dell’Umbria. «Da lunedì le imprese della nostra regione potranno effettuare i test sieriologici e il rilevamento della temperatura seguendo le indicazioni contenute nel protocollo. Una novità importante, visto che fino ad ora questi due punti, concordati da più di un mese tra parti sociali e Regione, sono stati sostanzialmente elusi dalle imprese umbre, salvo rare eccezioni, nelle quali, non a caso, sono subito emersi casi di positivi asintomatici. Ora, dopo aver stabilito le regole, va fatto un percorso rigoroso in ogni luogo di lavoro e nell’interesse dell’intera comunità regionale, che solo così potrà conservare i suoi ottimi risultati nel contenimento del virus». Il documento è stato inviato a tutte le rsu e gli rsl del territorio. «È questo che intendiamo quando insistiamo sul fatto che conta più il come ripartire che il quando. Da parte nostra faremo il massimo per dare concretezza a quanto sottoscritto. Ci aspettiamo e pretendiamo che le nostre controparti facciano altrettanto».

