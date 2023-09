Femca Cisl Umbria: Sassone al vertice

C’è il nuovo segretario generale della Femca Cisl Umbria. Si tratta di Simone Sassone, votato lunedì mattina in occasione del consiglio della categoria che rappresenta i lavoratori dell’energia, moda, chimica ed affini: con lui in segreteria ci saranno Luca Falleri, Alessandro Rosati, Cristiano Alcini e Chiara Lattanzi.

Cambio

A salutare l’organizzazione regionale è Fabrizio Framarini che – dopo quasi 20 anni, di cui oltre 10 come segretario generale regionale – ha introdotto i lavori, facendo un focus sulle varie vertenze e vicende che hanno caratterizzato due decenni di battaglie e sfide a tutela dei lavoratori e di un territorio che continua a caratterizzarsi per le proprie attività produttive. «Sgl Carbon di Narni ora Sangraf, Meraklon, Bfit, Novamont e Treofan ma anche Alcantara Exolon, Umbra Acque e Asm Terni nella carrellata delle vicende accennate e raccontate nell’introduzione di lavori importanti per la vita dell’organizzazione e che si sono svolti a Terni», viene sottolineato. In loco i vertici della Femca Cisl nazionale con la segretaria generale Nora Garofalo, e della Cisl Umbria con Angelo Manzotti.

Futuro

Sassone «ha ringraziato per la fiducia che l’assise ha manifestato nei suoi riguardi e facendo riferimento alle nuove sfide del futuro (comprese quelle che investono nella stretta contingenza anche la Treofan, per la quale la Femca Cisl Umbria rimane in attesa del piano industriale per poi passare nei tempi più rapidi possibili all’accordo sindacale, e Saxa), ha sottolineato il ruolo strategico che hanno avuto e che avranno gli enti bilaterali nell’artigianato». «Riguardo al Polo dei Biomateriali – le sue parole – per la nostra categoria rimane di primaria importanza che si sviluppi all’interno del polo chimico ternano». Apprezzamenti per il lavoro svolto da Framarini sono arrivati anche dalla segretaria generale Femca Cisl nazionale: «Ringraziamo di cuore Fabrizio Framarini per l’impegno di questi anni e per essersi messo a disposizione della Federazione nazionale, dove arriva per rafforzare la squadra del comparto chimico. Buon lavoro a Simone Sassone e alla nuova segreteria da tutta la Femca Cisl».