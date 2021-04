Terni, traffico in tilt: sospeso in corsa il divieto di circolazione in viale dello Stadio

L’ordinanza sindacale – con chiusura dalle ore 12 alle 18 dell’intero asse di viale dello Stadio (fra la zona del cimitero e l’incrocio semaforico Prati/Aleardi) – era valida anche per mercoledì 7 aprile in occasione del match di calcio fra Ternana e Cavese. Ma se sabato scorso, contro l’Avellino, c’erano motivi ancora più significativi per attuarla (la partita-promozione, i modesti disagi su una viabilità limitata già dalla zona rossa), mercoledì fra riapertura delle scuole e persone al lavoro, lo stop al traffico intorno alle ore 13.15 ha creato disagi importanti. Con viabilità congestionata in più punti: via Eroi dell’Aria/Maratta, viale Borzacchini (problemi anche per il pullman della Ternana scortato allo stadio), via Radice, via Battisti, via Prati/Carducci. Così dopo una mezz’ora circa di attuazione della stessa ordinanza, la decisione della questura – in deroga al provvedimento sindacale – è stata quella di riaprire tutto. Dopo aver valutato il rapporto disagi/benefici. Poco prima della fine della partita (stimata intorno alle ore 16.50/17) si deciderà se procedere nuovamente alla chiusura, in primis per limitare eventuali festeggiamenti, dopo quelli di sabato, oppure lasciare tutto aperto.

Condividi questo articolo su