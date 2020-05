Ferentillo, impianto sport arrampicata: in oltre 400 interessati

di S.F.

Una ristrutturazione che attira e nemmeno poco. Mercoledì mattina è scaduto il termine per presentare le manifestazioni d’interesse la ristrutturazione e la trasformazione dell’impianto per l’arrampicata sportiva in località Precetto di Ferentillo: servirà il sorteggio pubblico fissato per le 12 di lunedì 25.

COSA PREVEDE IL PROGETTO DI TRASFORMAZIONE

Oltre 400 manifestazioni d’interesse

Si tratta di un appalto per lavori – la progettazione esecutiva è stata realizzata dallo studio di ingegneria Lombardini di vocabolo Bodoglie, Todi – che hanno un valore base di 429 mila euro. Bene, da palazzo Bazzani informano che sono state ben 413 le manifestazioni d’interesse pervenute per procedere con le opere previste. «Il complesso risulta essere sottoutilizzato e con architettura impattante rispetto al contesto paesaggistico. La tipologia costruttiva e le attuali forme architettoniche non si inseriscono in modo organico nel contesto ambientale dell’area, nella quale si riscontrano i tratti tipici dell’edilizia tradizionale umbra». Restyling in vista.