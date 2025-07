di Stefano Bandecchi

Presidente della Provincia e sindaco di Terni

Ho assistito in questo fine settimana ad una serie di polemiche strumentalizzanti per quanto riguarda il possibile ospedale nuovo di Narni-Amelia che, ad avviso di questa Provincia, o meglio del presidente nonché sindaco del capoluogo provinciale, non potrà assolutamente essere fatto prima del nuovo ospedale di Terni, ad oggi completamente scomparso dai radar della giunta regionale attuale.

Sarebbe bene che la stessa giunta regionale si ricordasse che per l’ospedale di Narni-Amelia esiste un accordo di programma nato nel 2004, rinnovato nel 2012, rinnovato ancora nel 2017 e ancora in essere con l’ultima bozza del 2021 che riporta ancora la possibilità di finanziare l’opera con fondi statali e non con fondi Inail, che sono caricati di interessi e che non possono essere assimilati a risorse pubbliche, perché fondi di un ente privato con interessi enormi che io definisco ‘a strozzo’.

Quindi non con fondi pubblici sarà costruito l’ospedale di Narni-Amelia, a differenza di ciò che l’attuale giunta regionale ci ha sempre detto. Non sono intenzionato a riportare in consiglio provinciale la delibera sulla viabilità connessa alla struttura sanitaria di Narni-Amelia finché la Regione non tratterà un progetto cronodettagliato per la realizzazione del nuovo ospedale di Terni. Finito il tempo delle parole, il presidente passa a quello dei fatti.

Aspetto l’apertura del tavolo con Regione, Provincia e Comune di Terni per la realizzazione dell’ospedale del capoluogo. Se ciò non avverrà, tutto ciò che riguarda l’ospedale di Narni-Amelia sarà da noi fermato attraverso tutte le possibili azioni, politiche, legali e popolari. Invito la presidente Proietti a mantenere gli impegni assunti con i cittadini ternani che l’hanno votata, così come con tutti i cittadini della provincia di Terni, e a mantenere gli impegni con coloro che intelligentemente hanno sempre dubitato di lei, ma che si sono fidati delle parole da lei espresse al momento della nomina, e cioè che sarà la presidente di tutti, meno che di Bandecchi che vive a Roma.

ARTICOLI CORRELATI