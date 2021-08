Ferragosto a Cortigno, ci scappa pure il frontale: tre feriti

Cortigno è un’amena frazione montuosa del comune di Norcia che, di norma, conta una ventina di abitanti. D’estate, e in particolare a Ferragosto, diversi la raggiungono per trascorrere una giornata o più di qualcuna, a caccia di aria fresca e pura. Capita così che nel viavai ferragostano, ci scappi pure l’incidente stradale, fatto a dir poco raro da queste parti. Come domenica, intorno alle ore 18, quando lungo la strada per raggiungere il paese due autovetture si sono scontrate frontalmente. Tanto da richiedere, oltre all’intervento degli operatori del 118 e delle forze dell’ordine, anche quello dei vigili del fuoco di Norcia. Il bilancio del sinistro è di tre persone rimaste ferite.

