Fiamme nel palazzo, paura in corso Tacito. Uomo soccorso dal 118

Momenti di paura nel pomeriggio di martedì in corso Tacito e in particolare nel palazzo storico al civico 25, dove si è sviluppato un principio di incendio che ha interessato i contatori elettrici dello stabile, che ospita la redazione di Radio Galileo, la libreria Alterocca, uffici e studi professionali e abitazioni private. Sul posto si sono immediatamente portati i vigili del fuoco del comando provinciale che, con più squadre e mezzi, hanno spento il rogo e cercato di liberare l’edificio dal denso fumo sprigionatosi e che ha invaso gli spazi interni. Fumo che, in ragione del materiale plastico bruciato, ha creato problemi e danni in serie, più dell’incendio in sé. L’intervento ha interessato anche gli agenti della polizia Locale e della squadra Volante di Terni che, oltre a chiudere il tratto di corso Tacito compreso fra via Mancini e piazza della Repubblica, per consentitire le operazioni di soccorso, hanno regolato la viabilità.

Intossicato

Nel corso delle operazioni un uomo, il patron di Radio Galileo Franco Allegretti, fra i primi a dare l’allarme dopo aver percepito l’odore acre scaturito dall’incendio, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti. Per lui una lieve intossicazione da fumo, tanto che è stato dimesso nel corso del pomeriggio.

Evacuati

Le successive verifiche dei vigili del fuoco all’interno dello stabile, unitamente a personale della Usl Umbria 2, hanno fatto emergere una situazione relativamente critica in ordine alla salubrità degli spazi, tanto che almeno due famiglie residenti – a seguito di ordinanza della protezione civile comunale – dovranno trovare, temporaneamente, un alloggio di fortuna in attesa degli interventi volti a ripristinare le condizioni di abitabilità. Situazione che è dipesa, anche in questo caso, dai ‘danni da fumo’ legati al principio di incendio, che non ha causato – tuttavia – ulteriori problematiche strutturali né alle persone presenti all’interno dell’edificio.

L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO – VIDEO