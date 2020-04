Fingono emergenza per aggirare controlli

Stavano facendo controlli nei pressi di Spoleto ed hanno visto passare un’auto con a bordo quattro persone che sventolavano un fazzoletto bianco, segnale di s.o.s. per chi deve in tutta fretta recarsi in ospedale. Gli agenti della polizia Stradale di Foligno, però, si sono insospettiti ed hanno seguito l’auto fino al nosocomio spoletino. Lì hanno scoperto che non c’era nessuna emergenza e che a bordo del veicolo c’erano quattro cittadino extracomunitari: il conducente, non in regola con il permesso di soggiorno, due donne maggiorenni ed una minorenne affidata poi ad una delle due donne. Tutti tre i maggiorenni sono stati sanzionato per la violazione delle norme anti coronavirus e, in aggiunta, il coducente è stato denunciato per immigrazione clandestina. Nei suoi confronti sono state avviate anche le procedure di espulsione dall’Italia.

