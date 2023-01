Intervento dei vigili del fuoco di Gubbio, domenica mattina, per recuperare un’autovettura finita nel torrente Saonda in località Padule (Gubbio), in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel corso della notte fra sabato e domenica. Sul posto anche le forze dell’ordine e il comando provinciale di Perugia del 115 riferisce che il conducente del veicolo è rimasto illeso.

LE FOTO