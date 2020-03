Finisce con le gambe sotto il trattore: grave

Incidente sul lavoro nelle campagne di Castelnuovo di Assisi nella mattinata di martedì: un uomo di 66 anni è finito con le gambe sotto un’attrezzatura agricola, precisamente un trattore, mentre stava effettuando dei lavori nei campi. Recuperato dai vigili del fuoco, è stato soccorso e stabilizzato dagli operatori del 118 e quindi trasportato in elisoccorso all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. È in codice rosso: i sanitari lo stanno valutando con accertamenti strumentali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Assisi per ricostruire la dinamica dei fatti.

