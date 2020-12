Finisce fuori strada sulla Terni-Rieti: illesa

Incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì lungo la strada statale 79 tra l’abitato di Marmore e l’imbocco della galleria Valnerina, in provincia di Terni. Una donna di di 78 anni, residente in provincia di Rieti, è finita fuori strada con la sua Toyota Yaris. I vigili del fuoco di Terni l’hanno aiutata ad uscire dall’abitacolo del mezzo incidentato: per lei, fortunatamente, ‘solo’ contusioni. Sul posto, oltre agli operatori del 118, è intervenuta anche la polizia Locale di Terni per i rilievi del caso.

