Foligno, 49enne si toglie la vita a Sterpete

Tragedia nella giornata di lunedì a Foligno, in via delle Violette, zona Sterpete. Un uomo di 49 anni, folignate, si è tolto la vita. Ignote le ragioni del gesto. Sul posto si sono portati gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, oltre agli agenti del commissariato di Foligno, coordinati dal dirigente Bruno Antonini, con personale della squadra Volante e della polizia Scientifica. Dell’accaduto è stata informata anche la procura di Spoleto che, con la dinamica del tutto chiara, ha già ‘liberato’ la salma del 49enne, restituendola ai familiari per il successivo rito funebre.

