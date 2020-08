Foligno, 55enne ternana trovata morta in casa: si indaga

Una donna di 55 anni, originaria di Terni, è stata trovata senza vita nel pomeriggio di Ferragosto nell’abitazione dove risiede, alla periferia di Foligno. Sul posto per gli accertamenti del caso si sono portati i carabinieri della Compagnia di Foligno, con le indagini coordinate dalla procura di Spoleto. Nell’impossibilità di stabilire con precisione le cause del decesso, l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sulla salma della donna. Al momento vengono valutate più ipotesi anche se quella della morte violenta, o comunque esito di un’azione esterna, viene tendenzialmente esclusa. A lanciare l’allarme è stato un familiare della 55enne che non riusciva a mettersi in contatto con lei.

