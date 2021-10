Foligno, aggredisce passanti e carabinieri: arresto e condanna

Ha aggredito i passanti e, non pago, si è scagliato contro le forze di polizia intervenute per calmarlo con calci, pugni e spinte. Protagonista della vicenda un 33enne di origine nordafricana nella serata di giovedì nel centro storico di Foligno: è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e poi condannato a due anni di reclusione, con tanto di divieto di ritorno nel territorio comunale.

Botte

I militari della sezione radiomobile sono intervenuti in supporto della squadra Volante per bloccare l’uomo. Il 33enne è stato bloccato e arrestato nel giro di poco tempo, quindi nella mattinata odierna c’è stata la direttissima al tribunale di Spoleto per la convalida. Nell’alterco i carabinieri hanno riportato lievi lesioni.