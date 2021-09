Schianto auto-moto: muore 55enne

Incidente mortale purtroppo nella mattinata di domenica lungo la vecchia SS77, all’altezza del parco di Colfiorito nel territorio comunale di Foligno. A scontrarsi un’autovettura (il punto d’impatto è la parte anteriore, lato guida) ed una moto poco prima delle 11: non c’è stata nulla da fare per salvare la vita del centauro – aveva 55 anni, di nazionalità italiana – nonostante il tentativo di rianimazione da parte degli operatori sanitari del 118. Non risulta ferito in modo grave il conducente del veicolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso ed i vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

