Schianto a Colfiorito: muore centauro 55enne di Foligno

Incidente stradale mortale nella mattinata di domenica, poco prima delle ore 11, lungo la vecchia SS77 all’altezza del parco di Colfiorito, nel territorio comunale di Foligno. L’impatto è stato fra un’autovettura ed una motocicletta con in sella Fabrizio Andreani, 55enne di Foligno, grande appassionato di moto. Quest’ultimo è stato soccorso dagli operatori del 118 ma le lesioni riportate nel violento impatto, purtroppo non gli hanno lasciato scampo. Ferite lievi, oltre allo shock, per il conducente 63enne dell’auto che viaggiava insieme alla moglie. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco folignati e i carabinieri per gli accertamenti di rito, volti a ricostruire la dinamica del grave sinistro, e la gestione della viabilità. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro dall’autorità giudiziaria di Spoleto. Profondo il cordoglio per la scomparsa del 55enne folignate, molto conosciuto in città e che aveva tanti amici che in queste ore si sono stretti attorno al dolore dei familiari. Centinaia i messaggi postati via social per ricordare un uomo stimato e il cui profondo senso dell’amicizia era riconosciuto da tutti coloro che gli volevano bene.

