Foligno, gestione illecita rifiuti: scatta maxi sanzione

Una maxi sanzione da oltre 10 mila euro. La dovrà pagare il titolare di un’officina meccanica del folignate: ha violato le norme sullo smaltimento dei rifiuti speciali. L’operazione ha coinvolto la polizia Stradale di Roma e di Perugia ed è stata condotta dal distaccamento della polStra di Foligno.

Il blitz

La verifica ha riguardato un esercizio di autoriparazione di Foligno: sono emerse irregolarità in materia di gestione e detenzione dei rifiuti, nonché omissioni alle norme previste dalle leggi ambientale: «Assente il tracciamento dei rifiuti speciali prodotti e/o conferiti per lo smaltimento attraverso il prescritto registro di carico e scarico dei rifiuti (pericolosi – non pericolosi) di cui al decreto legislativo 152/06. Il titolare, inoltre, non aveva mai effettuato la comunicazione annuale dei rifiuti prodotti – spiega la questura – mediante il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 70/94. Infine, anche le giacenze di rifiuti prodotte durante le lavorazioni non erano correttamente separate per natura e categoria negli appositi prescritti contenitori etichettati». Sanzione da quattro zeri e denuncia per gestione illecita di rifiuti speciali.