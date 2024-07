Foligno, si dimenticano lo zaino con la droga in una struttura ricettiva: tre giovani denunciati

Dimenticarsi uno zaino con all’interno sostanza stupefacente in una struttura ricettiva del centro. Il fatto è accaduto a Foligno e ha coinvolto un 21enne tunisino senza fissa dimora, una 19enne del posto ed un 16enne: per loro è scattata la denuncia da parte dei carabinieri per detenzione ai fini di spaccio.

La ragazza aveva prenotato un soggiorno attraverso un sito online e, incassata la disponibilità, la utilizzava come appoggio per gli amici. «Alle rimostranze dell’ignaro gestore, che contestava – spiega l’Arma in una nota – la presenza degli sconosciuti giunti nel corso della notte, i tre giovani, forse spaventati per il possibile arrivo delle forze dell’ordine, si allontanavano repentinamente a piedi per le vie cittadine, senza fare più ritorno». Lo zaino tuttavia è stato dimenticato nel locale. Dentro c’erano 4 etti di hashish e 120 grammi di marijuana. La videosorveglianza ha ben presto consentito di risalire ai tre, poi deferiti in stato di libertà alla procura della Repubblica.